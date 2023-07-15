Betonarme binaların depreme dayanıklı olmasını sağlayan güçlü çimento, özel üretilmiş çelik ve zeminin sağlamlığı artık herkesin dikkat ettiği konular. Bu yüzden müteahhitler de öncelikle sağlam zeminli arazileri arayıp buluyor. Bu nedenle yeni projeler daha çok yamaçlarda, şehrin dışında ama şehre yakın yerlere yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıl önce yapılan gayrimenkul zirvesinde Türk inşaat sektörünün yol haritasını çizdiğini hatırlatan Homer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bayazıtoğlu, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türk müteahhitlerinin yatay mimariye yoğunlaşması gerektiğini belirtmişti. Biz de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Sağlam zeminde az katlı binalar yaparak depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturuyoruz. Arazilerimizin zemini neojen zemin dediğimiz binlerce yıldır işlem görmemiş, sıkışmış yapıdadır. Zeminin yüzeyine yakın su olmadığı için binalardaki en büyük deprem risklerinden biri olan sıvılaşma dediğimiz deprem esnasında zemin yumuşaması söz konusu değildir" dedi. İGFA