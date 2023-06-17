Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İHA