Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak Yağış Etkili Oldu2

Yozgat’ta akşamüzeri başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk yolunda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafikte yer yer aksamalar yaşandı.

Sağanak Yağış Etkili Oldu

Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Sağanak Yağış Etkili Oldu1

Ömer Aydoğmuş'tan başsağlığı mesajı Ömer Aydoğmuş'tan başsağlığı mesajı

Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri, tıkanan mazgallarda tahliye çalışması başlatarak ulaşımın normale dönmesini sağladı.

Kaynak: İHA