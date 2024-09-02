Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yozgat’ta akşamüzeri başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk yolunda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafikte yer yer aksamalar yaşandı.
Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri, tıkanan mazgallarda tahliye çalışması başlatarak ulaşımın normale dönmesini sağladı.
Kaynak: İHA