Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitiren otomobilin istinat duvarına çarpmasının ardından karı koca yaşamını yitirdi

Sürücü Duvara Çarptı

Alınan bilgilere göre kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Sülye köyü mevkiinde gerçekleşti. Tavşanlı’dan Emet yönüne seyir halinde olan Durali Dur’un (67) kullandığı 43 KR 173 plakalı otomobil, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, önce şarampole girerek bir süre sürüklendi, daha sonra büyük bir gürültüyle istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören düğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Dudu Dur (67) olay yerinde hayatını kaybederken şoför eşi Durali Dur (67), araçta sıkıştı.

Yaralı sürücü Emet Belediyesi İtfaiye kurtarma ekibinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarılmasının ardından sevk edildiği Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.