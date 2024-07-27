Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu olan Akaröz, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Özellikle MS hastalığı ile mücadele eden Akaröz, son üç yıldır rahatsızlığına iyi geldiği için yaz aylarını Burdur'un Yeşilbaşköy köyünde geçiriyordu.

Vefat haberini Bodrum'da aldığı belirtilen Safiye Soyman, hemen Burdur'a gitmek üzere yola çıktı. Sanatçının oğlu Harun'un ölümü, yalnızca Soyman ailesini değil, aynı zamanda sanatçının sevenlerini ve ilçe sakinlerini de derinden üzdü.

Safiye Soyman, henüz 13 yaşındayken görücü usulü ile tanıştığı Ziya Akaröz ile evlenmişti. Bu evlilikten Ümran (1975 doğumlu) ve Harun (1977 doğumlu) isimli iki çocuğu bulunuyor. 1985 yılında Ziya Akaröz'den boşanan Soyman, o zamandan beri sanat kariyerine devam etti.

Harun Akaröz'ün ölüm haberini, Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz sosyal medya hesabından "kardeşim" notuyla duyurdu. Bu paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi.

Geçtiğimiz yıl "2. Sayfa" programına konuk olan Safiye Soyman, 24 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Soyman, oğlunun hastalığı ile ilgili duygularını ve yaşadıklarını izleyicilerle paylaşmıştı.