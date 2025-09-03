İddialara göre, 17 Eylül tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine Prof. Dr. Safi Arpaguş atanacak.

Safi Arpaguş Kimdir?

1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğan Arpaguş, 1985’te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990’da da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Hayatı Ve Kariyeri

Safi Arpaguş, 1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesörlük unvanını kazanan Arpaguş, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atandı.

Arpaguş Atatürk’e Dua Etmişti

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, 20 Ekim 2021’de İstanbul Müftülüğü görevine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle başlamıştı. Arpaguş, 2023 yılında 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılmasıyla tanınıyor.