Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Paylaşımın ardından Güçlü'nün hayranları ve sanat camiasından birçok isim taziye mesajları yayınladı.
Şafak Güçlü kimdir?
7 Aralık 1978 tarihinde İstanbul’da doğan Şafak Güçlü, aslen İzmirliydi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçerek sinema, dizi ve reklamlarda oyunculuk yaptı. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Güçlü, bu alandaki eğitimine 14 yıl boyunca profesyonel olarak devam etti.
1996 yılında yazmaya başladığı deneme, hikâye ve senaryolar zamanla büyük ilgi gördü. Özellikle korku-gerilim türündeki eserleriyle tanınan Şafak Güçlü’nün bazı kitapları sinemaya da uyarlandı.
İmza attığı yapımlar
Şafak Güçlü, Türk sinemasına damga vuran şu filmlerin senaristliğini üstlendi:
Çılgın Dersane
Çılgın Dersane 4: Ada
Büyü
Melez
Bu yapımlar, özellikle genç izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı ve gişe başarıları elde etti.
Yazdığı kitaplar
Senaryo yazarlığının yanı sıra edebi çalışmalarıyla da öne çıkan Güçlü’nün kitapları arasında şunlar yer alıyor:
Siccin
Karabasan
Büyü: Lanetin Şafağı
Vesvese
Lohusa Ümmü Sübyan
Dark Lord
Kan Fermanı
Korku Avcıları