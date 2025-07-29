Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Paylaşımın ardından Güçlü'nün hayranları ve sanat camiasından birçok isim taziye mesajları yayınladı.

Şafak Güçlü kimdir?

7 Aralık 1978 tarihinde İstanbul’da doğan Şafak Güçlü, aslen İzmirliydi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçerek sinema, dizi ve reklamlarda oyunculuk yaptı. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Güçlü, bu alandaki eğitimine 14 yıl boyunca profesyonel olarak devam etti.

1996 yılında yazmaya başladığı deneme, hikâye ve senaryolar zamanla büyük ilgi gördü. Özellikle korku-gerilim türündeki eserleriyle tanınan Şafak Güçlü’nün bazı kitapları sinemaya da uyarlandı.

İmza attığı yapımlar

Şafak Güçlü, Türk sinemasına damga vuran şu filmlerin senaristliğini üstlendi:

Çılgın Dersane

Çılgın Dersane 4: Ada

Büyü

Melez

Bu yapımlar, özellikle genç izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı ve gişe başarıları elde etti.

Yazdığı kitaplar

Senaryo yazarlığının yanı sıra edebi çalışmalarıyla da öne çıkan Güçlü’nün kitapları arasında şunlar yer alıyor:

Siccin

Karabasan

Büyü: Lanetin Şafağı

Vesvese

Lohusa Ümmü Sübyan

Dark Lord

Kan Fermanı

Korku Avcıları