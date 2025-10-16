Aydın, 1968 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Uzunkaya (Blokâ) köyünde doğdu. Seyyid kökenli bir aileden gelen ve babası köy imamı olan Aydın’ın çocukluğu, kitaplarla iç içe ve dini bir çevrede şekillendi.

Eğitim Hayatı Hakkında Bilgiler

İlköğrenimini Kızıltepe’de, ortaöğrenimini ise Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yatılı okulda tamamlayan Sadullah Aydın, lise yıllarında İslami düşünceyle tanışarak edebi ve entelektüel çalışmalara yöneldi. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sürdürdü.

Yazarlık kariyerine ilk olarak öyküyle başlayan Aydın'ın ilk hikâyeleri, üniversite yıllarında Adana’da yayınlanan Yeni Sıla dergisinde okuyucuyla buluştu.

Eserleri Nedir

Sadullah Aydın, kendisini bir romancı ve düşünür-yazar olarak tanımlamaktadır. Eserlerinin ana eksenini İslam tarihi, Kur’an kıssaları, Siyer (Hz. Muhammed’in hayatı) ve İslami direnç temaları oluşturur.

Yazarın, tarihsel ve manevi derinliği olan popüler eserlerinden bazıları şunlardır:

Piran’dan Yükselen Feryat

Ölüme Gülümseyen Adam

Özgürlüğe Çağrı

Çöldeki Işık

Cennetin Yolu

Aydın'ın edebi çalışmalarının yanı sıra, "Kimdir Muhammed Aleyhisselam?" gibi siyer ve tarih odaklı akademik sayılabilecek eserleri de bulunmaktadır. Güçlü anlatımı ve düşünsel derinliğiyle Sadullah Aydın, Türkiye’de İslami edebiyatın okunurluğu yüksek isimleri arasında yer almaktadır.