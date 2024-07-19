2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde kültür tarihi alanında ödül alan Sadettin Ökten, yeniden gündeme geldi. Peki, Sadettin Ökten kimdir ve kaç yaşında? İşte Sadettin Ökten hakkında merak edilen tüm detaylar...

SADETTİN ÖKTEN KİMDİR?

1 Eylül 1942'de İstanbul'da doğan Sadettin Ökten, 1953 yılında Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdi. Yüksek inşaat mühendisi olmasına rağmen, şehir ve medeniyet konularındaki entelektüel birikimiyle tanınmaktadır. Özellikle İslam medeniyeti üzerine çalışmaları ile bilinen Ökten, çeşitli üniversitelerde Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri vermiştir. Prof. Dr. Sadettin Ökten, Mimar Sinan Üniversitesi'nde emekli öğretim üyesidir ve ünlü eğitimci Mahmut Celalettin Ökten'in oğludur.

SADETTİN ÖKTEN ESERLERİ

Sadettin Ökten'in yayınlanmış 6 kitabı bulunmaktadır. İşte o eserler:

Fincanımda Cola Var!

Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna

Yahya Kemal'in İstanbul'u ve Devamı

Yahya Kemal'in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar

Mesken ve Mesken Mimarimiz

İçimde AVM Var