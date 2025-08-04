Yapılan araştırmalara göre stresi ve kaygıyı azaltarak insanı rahatlattığı gözlemlenen gül çiçeğinin 150 farklı türü olduğu biliniyor.

Reçellerinden ve marmelatlarından aşina olduğumuz bu çiçeğin her türlü farklı bir aromaya sahip.

Gülü taze ve çiğ olarak tüketile bilinirken, kurutarak da baharat şeklinde kullanabilirsiniz.

Gülün mutfaktaki serüveni Osmanlı’ya kadar uzanıyor.

Mutfak Eşsiz Tat

Geçmişten günümüze kadar mutfakta reçeller, lokumlar, şerbetler ve güllaç gibi tatlılar, gülün eşsiz kokusuyla ve aromasıyla damaklarda tat bırakıyor.

Ancak son yıllarda gül, gastronomi dünyasında tam bir devrim yaratıyor.

Uzmanlar, gülün damakta bıraktığı hoş kokulu tat, sunumları güzelleştiren görüntüsü ve büyüleyici kokusuyla mutfaklarda fark yarattığını söylüyor.

Taze gül yaprakları, kurutulmuş formu ya da gül suyu, yemeklerden içeceklere kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Sağlıkta Yeri Var

Üstelik gül, sadece lezzet için değil, sağlık için de tercih ediliyor.

İçerdiği antioksidanlar ve biyoaktif bileşenler, bağışıklığı destekliyor, stresi azaltıyor ve uyku düzenine katkı sağlıyor.

Gül, aynı zamanda doğal bir renklendirici olarak kimyasal boyalara harika bir alternatif sunuyor.