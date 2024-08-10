Saddam Hüseyin, 28 Nisan 1937'de Irak'ın Tikrit kasabasında doğdu ve Baas Partisi'ne katılarak siyasi kariyerine başladı. Uzun yıllar Irak'ın lideri olarak görev yaptı ve bu süreçte birçok iç ve dış politikada etkili oldu. Ancak, yönetim şekli ve uygulamaları uluslararası toplum tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Saddam Hüseyin, fakir bir ailede dünyaya geldi. Babasının ölümüyle, annesi ve akrabaları tarafından büyütüldü. Genç yaşlarda siyasete ilgi duydu ve Baas Partisi'ne katıldı. 1968'deki darbenin ardından Saddam, Irak'ın liderlerinden biri haline geldi ve 1979'da ülkenin devlet başkanı oldu. İktidarı süresince, İran-Irak Savaşı, Halepçe Katliamı ve Kuveyt'in işgali gibi önemli olaylara imza attı.

NEDEN İDAM EDİLDİ?

Saddam Hüseyin, 1982'deki Duceyl katliamı nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu ve 2006 yılında idam edildi. Duceyl'de yaşanan katliam, Saddam'ın yönetimine karşı gerçekleştirilen bir suikast girişiminin ardından gerçekleşmişti ve birçok kişi bu olayda hayatını kaybetmişti.

Saddam'ın iktidarı boyunca Irak, büyük ekonomik zorluklar ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldı. Ancak, bazı Iraklılar, Saddam döneminde güvenliğin daha iyi olduğunu ve günümüzdeki yönetimin temel hizmetleri sunmaktan aciz olduğunu dile getirmektedir. Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkılması, onun devrilişini simgelerken, bu olay Arap dünyasında geniş yankı uyandırmıştır.

Saddam Hüseyin, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etmesinin ardından yakalandı ve yıllar sonra idam edildi. Ancak, Saddam'ın yönetimi ve mirası, Irak'ta hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Ülkede yapılan anketler, Saddam sonrası dönemin, birçok Iraklı tarafından daha kötü olarak değerlendirildiğini göstermektedir.