Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan toplam 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, 7/24 Havalimanı'nda oy kullanabiliyor. İGF
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