Akdağmadeni İlçesinde kadınlara yönelik “Kadın Sağlığı” semineri Akdağmadeni İlçesinde kadınlara yönelik “Kadın Sağlığı” semineri

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan toplam 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, 7/24 Havalimanı'nda oy kullanabiliyor. İGF