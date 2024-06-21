İş insanı Kaya Sabancı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saldırıya uğradı. 71 yaşındaki Sabancı, hastaneye kaldırıldı.

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Kaya Sabancı (1)

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre bir restoranın açılışında site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

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Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaya Sabancı (5)

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaya Sabancı (2)-1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kaya Sabancı (3)

Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA