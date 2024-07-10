TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programında Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı. Peki Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında ne yaşandı?

TV100 kanalında konuk olarak yer alan Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında tartışma yaşandı. Sevinç'in Aydın'a kredi kartı göndermesi yapmasının üzerine Buket Aydın programı terk etti.

Yaşanan tartışmanın ardından Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında ne yaşandı? Sorusu merak edilmeye başladı. İşte detaylar…

ŞABAN SEVİNÇ VE BUKET AYDIN ARASINDA NE YAŞANDI?

TV100 kanalında "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında bir tartışma yaşandı.

Sevinç'in Aydın'a yönelik "Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat alabilirsin ama CHP delegesi satın alamazsın, kredi kartıyla saat almaya benzemiyor bu" sözlerine Buket Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım" yanıtını verdi.

Sevinç'in "Sana demiyorum" demesi üzerine Aydın, "Kime diyorsun? Görüyorsunuz değil mi yaptığı şeyi? Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç? Seni kim böyle yönlendiriyor? Şov yapma. Haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem" diyerek yayını terk etti.

Gerginliğin artması üzerine Buket Aydın yayını terk edince Şaban Sevinç özür diledi.