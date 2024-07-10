Şaban Sevinç sosyal medyada gündem oldu. Şaban Sevinç’in hayatı aratılmaya başlandı. Peki Şaban Sevinç kimdir?

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

Şaban Sevinç, 1 Mayıs 1964'te Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Bafra Lisesi'nden 1981 yılında mezun olarak tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Sevinç, gazetecilik kariyerine 1987 yılında Milliyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda başladı. 1989'da Hürriyet gazetesine geçiş yaptı ve burada CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görev aldı. 1990 yılında 8 aylık askerlik görevini kısa dönem er olarak tamamladıktan sonra, 1992 yılında Hürriyet'e geri döndü.

RTÜK ÜYELİĞİ VE HALK TV GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürütmektedir.

ÖZEL HAYATI

Şaban Sevinç, 1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Bu evlilikten Melisa ve Devrim Can adında iki çocuğu bulunmaktadır.