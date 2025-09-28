Kandilli ve AFAD Balıkesir merkezli 3 deprem olduğunu duyurdu.

Deprem (2)

Sabah Saatlerinde Korkutan Depremler

28 Eylül 2025 tarihinde saat 04:44'de Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem (3)

28 Eylül 2025 tarihinde saat 06:17'de Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 8.35 km olarak belirlendi.

28 Eylül 2025 tarihinde saat 08:04'de Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.19 km olarak belirlendi.

