Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Yapılan açıklama göre sabah saatlerinde depremler meydana geldi.

Kandilli ve AFAD verilere göre sabah saatlerinde meydana gelen depremler;

2 Kasım 2025 tarihinde saat 08:26'da Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 2.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

2 Kasım 2025 tarihinde saat 05:51'de Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 2.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7.39 km olarak belirlendi.