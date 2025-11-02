Hükümlülerden ekonomiye katkı: Ayda 300 ton süt işleniyor
Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Yapılan açıklama göre sabah saatlerinde depremler meydana geldi.

Deprem

Kandilli ve AFAD verilere göre sabah saatlerinde meydana gelen depremler;

2 Kasım 2025 tarihinde saat 08:26'da Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 2.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

2 Kasım 2025 tarihinde saat 05:51'de Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 2.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7.39 km olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi