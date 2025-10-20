Milyonlarca kişi merak ederken, Türkiye’nin bu yıl da saat değişikliğine gitmeyeceği netleşti.

Ekim ayının gelmesiyle birlikte yaz saati tartışmaları yeniden alevlendi. Vatandaşlar, 2025 yılında saatlerin geri alınıp alınmayacağını öğrenmek için araştırmalara yöneldi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaz saati uygulaması tekrar konuşulmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bu yıl saat farkı olup olmayacağını merak ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle Avrupa’da kış saati uygulamasına geçiş tarihi belli oldu. Peki Türkiye’de durum ne?

Saatler Geri Alınacak Mı?

Türkiye’de kış saati uygulamasının yeniden devreye girmesi beklenmiyor. Bu nedenle saatlerin geri alınması da söz konusu değil. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Avrupa Ne Zaman Kış Saatine Geçiyor?

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü sona erecek. Amerika’da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Bu düzenlemenin ardından Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı 2 saate çıkacak.