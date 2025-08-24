Lal Saran, 1997 doğumludur. İş insanı Sadettin Saran ile iç mimar Aycan Ateş’in kızıdır.

2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Girişimcilik Kariyeri

Lal Saran, girişimcilik yolunu seçerek kendi markasını kurdu. “Lalive” adlı markası, zeytinyağı esaslı doğal bakım ürünlerine odaklanıyor.

Göz Yaşlarına Hâkim Olamadı

Ünlü iş insanı Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, uzun süredir birlikte olduğu Tolga İrdem ile dünyaevine girdi.

Çiftin nikahı Çanakkale’nin gözde turizm merkezlerinden Assos’ta gerçekleşti.

Lalive Naturel’in kurucusu olan Lal Saran ile Tolga İrdem’in düğünü renkli görüntülere sahne oldu.

Törenin en duygusal anı ise, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın kızıyla nikah alanına yürürken gözyaşlarına hâkim olamaması oldu.