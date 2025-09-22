Sarı-lacivertli kulüpte ilk kez 2001 yılında Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde yer alarak görev alan Saran, 2003 yılında kulüpteki görevini bırakmıştı. Fenerbahçe’nin 38. başkanı olan Sadettin Saran, 1984-85 yılında Türkiye Yüzme Milli Takımı kapantılığını yaparken 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Sportmen kişiliğiyle tanınan Sadettin Saran, Amerika’da dünyaya gelirken aslen Kırıkkale’nin Keskinli’dir.

Amerikalı bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak ABD’nin Denver kentinde dünyaya gelen Sadettin Saran, üniversite eğitimini Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlandı. Lisans eğitimi alırken aynı zamanda spor yayıncılığı konusunda uzman olan Entertainment and Sports Programming Network kuruluşunda çalıştı. Ülkesine döndükten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan Saran, Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu olan Martin Marietta’nın Ankara temsilciliğinde görevler aldı. ESPN’nin Türkiye temsilcisi olarak Türkiye’de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girerken 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding’in temellerini attı.

Saran’a Ait Şirketler

1990 yılında kurulan Saran Holding, medyadan hizmete, enerjiden havacılığa 8 ana sektörde yurt içi ve küresel piyasalarda, uluslararası düzeyde hizmet vermektedir.



1990'ların sonunda Türkiye'de televizyonculuk sektörü gelişirken, Saran bu alana yatırım yaparak Radyo Spor'u kurdu.



Ardından Radyo Time'ı satın aldı ve medya portföyünü genişletti. Saran Holding'in bünyesindeki Saran Medya, Türkiye'deki spor yayınlarının yaklaşık %65'inin yayın haklarına sahiptir. Saran Medya, yaklaşık 20 yıllık tecrübesiyle pazarın lideri olarak tanımlanmaktadır.



Toplamda yaklaşık 3.000 çalışanı bulunan ve 33 firmadan oluşan Saran Holding, yedi ana sektörde faaliyet göstermektedir:



Saran Medya: Spor yayıncılığı ve medya hizmetleri.



Saran Enerji: Hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları.





Saran Havacılık: Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliği.



Saran Yayıncılık: Radyo Spor, Radyo Trafik gibi radyo kanalları.



tuttur.com: Sosyal bahis platformu.



Anadolu Çağrı Merkezi: Eskişehir'de faaliyet gösteren çağrı merkezi.



Saran Turizm: Çek Cumhuriyeti'nin köklü turizm firması Çedok'u bünyesinde barındıran turizm şirketi.

Fenerbahçe Kariyeri

Geçtiğimiz seçimlerde Ali Koç adına seçimlerden çekilen Sadettin Saran, 21 Eylül’de düzenlenen genel kurulda aday olarak seçimlere katıldı.



Sadettin Saran 12 bin 325 oy ile Fenerbahçe’nin 38. Başkanı olurken mevcut başkan Ali Y. Koç ise 12 bin 68 oy aldı.



Sadettin Saran 2010 yılında Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde futbol departmanı yöneticisi olarak yönetimde görev aldı.