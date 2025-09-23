Emek Külür, İstanbul doğumludur.

Eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş ve daha sonra yine İstanbul'da kendi kliniğini kurarak mesleki hayatına burada devam etti.

İstanbul'un hem sağlık hem iş dünyasında aktif rol alan Külür, şehrin sosyal yaşamında da sıkça karşılaşılan bir isimdir.

Emek Külür, Türkiye'de sağlık sektöründe özellikle estetik diş hekimliği alanında tanınan, aynı zamanda girişimci ve iş kadını kimliğiyle ön plana çıkan başarılı bir isimdir.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Külür, kariyerine klinik açarak başlamış ve sağlık alanında birçok yenilikçi projeye imza atmıştır.

Saadettin Saranla Olan Evliliği

Emek Külür, 2005 yılında Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Sadettin Saran ile evlendi.

Evlilikleri boyunca birlikte birçok sosyal projede yer almış ve medya tarafından sıkça takip edilmiştir.

Ancak bu evlilik zamanla sona ermiş ve çift yollarını ayırmıştır.

Boşanmanın ardından Emek Külür, tüm odağını kariyerine vermiş ve kendi işini büyütmeye yönelik adımlar atmıştır.