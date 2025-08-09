Saadet Sun, 1950 yılında İstanbul’da doğdu.

1965’te tiyatro sahnesine adım atan sanatçı, 1970’lerde müzik kariyerine yöneldi. “Sevgilim”, “Bilemiyorum” ve “Mükafat” gibi eserlerle tanınan Sun, 1978’de Sezen Aksu’nun yazdığı “Yeter ki” şarkısıyla büyük çıkış yakaladı.

1990’da sahne hayatına veda etse de müzikle bağını koparmadı ve nostaljik projelerde yer aldı.

Tiyatro kökenli olan Sun, güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğine damga vurdu. 75 yaşında hayata veda eden sanatçı, geride iz bırakan bir miras bıraktı.

Neden Öldü?

1970'li yıllarda çıkardığı şarkılarla adını duyuran Saadet Sun'dan acı haber geldi. Sun, 81 yaşında hayata veda etti.

Saadet Sun’un vefat nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı