Saadet Oruç, 1972 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Saadet Oruç aslen Zonguldaklıdır. Karadeniz'in köklü şehirlerinden biri olan Zonguldak'ta doğup büyüyen Oruç, Eğitim hayatı ve mesleki yolculuğu İstanbul'da devam etse de, memleketine olan bağlılığını her fırsatta dile getirmiştir.

Saadet Oruç, gazetecilik kariyerinde özellikle diplomasi muhabirliği alanında edindiği tecrübeler ve kaleme aldığı köşe yazılarıyla öne çıkan bir isim olarak tanınır.

Uzun yıllar medya sektöründe dış politika ve uluslararası ilişkiler üzerine çalışan Oruç, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Çok sayıda dile hâkim olması ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği röportajlarla tanınan Oruç, özellikle Ortadoğu ve dış politika konularındaki derinlemesine analizleriyle dikkat çekmektedir.