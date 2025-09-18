İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı.

Elektrikli Vinç Sistemi Kurdular

Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.

Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.

Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adli İşlem Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.