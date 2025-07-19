Hayatımızın içinde “yapılması alışkanlık haline gelmiş iş” tanımı vardır. Buna rutin diyoruz, genellikle fazla düşünülmeden düzenli olarak tekrarlanan eylemler dizisidir.

Rutinler, tutarlılık ve alışkanlıklar oluşturmaya odaklanırken, programları ve görevleri öncelikli hale getirmek için hayatımızı yönetmeye yardı hale getirir.

Rutinler esnek ve zihinsel yükümüzü azaltırken yaşanan bazı durumlar karşında kolayca bozulabilir.

Rutinlerin Faydaları?

Rutinlerin önemini sıralarsak Yapıtımız işleri sıralayarak karar verme yoğunluğunu ortadan kaldırmış oluruz bu sayede verimlilik artar. Yapılan işlerin sıralanması bu sayede odaklanmayı iyileştirir. Bu sayede stres ortadan kalkar. Düzenli işlerin ilerlemesi kişisel bakım açısından kişide isteklendirme yaratır.

Rutinler Kişiseldir

Her rutin kişiye özgü olur.

Örneğin eğitimci bir annenin günlük rutini, çocuğunun dersleri ile ev işleri arasında denge kurmaya odaklanırken, hızlı tempolu bir işte çalışan bir kişi gün içinde maksimum verimliliğe odaklanırken bir sporunun ve yazarın rutini farklı olur.

Günlük Rutin Nasıl Oluşturulur?

Güne yapacağınız işleri yazmakla başlayın, bu rutine ulaşmak için bir hedef belirleyin. Bu işleri sıralayın ve neyi nerede yapacağınız işi zamanlayın bu konuda esnek olun. Yapacağız rutin planına uyun ve istikrarlı olun.