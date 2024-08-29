Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bir üst rütbeye yükselen askeri personelin rütbe terfi törenine katıldı.

Vali Özkan, askeri personellere yeni rütbelerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Jandarma teşkilatının suç ve suçluyla mücadelede fedakârca çalıştığını ifade eden Vali Özkan, “Halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için geceli gündüzlü çalışan fedakâr Jandarma teşkilatını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Rütbe terfi törenine Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve askeri personel katıldı.