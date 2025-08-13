Rusya vatandaşı bir şahıs, eşi tarafından yalnız yaşadığı ikametinde ölü olarak bulundu.

Dün akşam ikametinde düşerek yaralanan Rus uyruklu Oleg Semichev, hastanedeki tedavisinin ardından evine döndü.

Sabah saatlerinde eski eşi Oleg Semichev’i hastaneye götürmek için ikametine geldi.

Odaya giren eşi Semichev’i yerde yatar vaziyette bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oleg Semichev’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık, Antalya Emniyet Müdürlüıü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oleg Semichev’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 427 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.