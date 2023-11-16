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Karadeniz’de birçok ile uğrayan fakat Samsun’da demirlemeyen kruvaziyer gemisinin durak adresi artık Samsun oldu. Bu dönemde 44 kez daha gelmesi planlanan kruvaziyer gemisi, Amasra’dan 856 turist ve 424 personeli ile Samsun’a giriş yaptı.

Samsun Limanı’na demir atan gemiden inerken önlerine kırmızı halı serilen turistlere, karaya adım attıklarında da çiçek verildi.

Geminin Samsun’a ikinci kez geldiğini fakat kendilerinin ilk kez geldiğini ifade eden Rus turistler, “Samsun’a ilk kez geliyoruz. Kruvaziyer ise ikinci kez geliyor. Samsun’da bizleri çok sıcak karşıladılar. Daha önce demir attığımız Türkiye’deki limanlarda böyle güzel karşılanmamıştık. Burada bize çiçek takdim edip, önümüze kırmızı halı serdiler. Bugün burada şehri gezeceğiz. Dün Amasra’daydık, yarın da Trabzon’da olacağız. Samsun’a geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu şehri bilmiyorduk ve tanıma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandılar.

Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisinden inen yüzlerce turist turlar ve bireysel olarak Samsun’u gezip, alışveriş yaptılar. Bin 280 Rus turist ve personeli ile 20.00 sıralarında Samsun’dan ayrılacak.