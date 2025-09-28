Türkiye Mavi Vatan'dan Çekildi

Rumlar, KKTC’nin de hak sahibi olduğu münhasır ekonomik bölgeleri ihlal ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, duruma “Mavi Vatan kavramı seçim ve iç politika malzemesi haline geldi, özünden uzaklaştı” tepkisini gösterdi.

Mavi Vatan Tatbikatı İptal Edildi

Bağcıoğlu, “AB ve ABD baskısıyla Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj yapamıyoruz. Mavi Vatan Tatbikatı; Yunanistan’ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi. Gayri askeri statüdeki adalar konusunda yüksek perdeden itiraz edilip sonra sessiz kalınması, Ege’de seyir duyurusu yayınlanıp Yunanistan itiraz edince araştırma faaliyetinden vazgeçilmesi bunun örnekleri” dedi.

TSK’daki ücret politikasına da değinen Bağcıoğlu, emekli olunca maaşları açlık sınırının altında kalan personel bulunduğunu ifade etti.