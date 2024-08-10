Rümeysa Kadak’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Rümeysa Kadak kimdir? İşte detaylar…

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rümeysa Kadak, eğitim ve siyasetteki başarılarıyla dikkat çekiyor. Marmara Üniversitesi’nde öğretmenlik, İstanbul Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında lisans eğitimi gören Kadak, yüksek lisans eğitimini Londra Üniversitesi SOAS'ta küresel diplomasi üzerine tamamladı.

Ayrıca, Oxford Üniversitesi’nde Yönetici İşletme Yüksek Lisansı (EMBA) programını, bölümünün tarihteki en genç giriş rekorunu kırarak tamamlamak üzere resmi bursla devam etmektedir.

Kadak, 21 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti’nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. 2017-2018 yıllarında AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nda başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

27. dönemde İstanbul milletvekili olarak TBMM Başkanlık Divanı üyesi olarak görev yaptı.

Görevi sırasında gençler ve karar mercileri arasında köprü kurmayı amaçlayan Kadak, eğitim, gençlik, siyasal iletişim ve girişimcilik alanlarında toplamda 7 farklı projeye liderlik etti.

Eğitim, gençlik, siyasal iletişim ve girişimcilik alanlarında aktif çalışan Kadak, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.