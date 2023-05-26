Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 20 dönüm sanayi alanı üzerinde yatırım bedeli 5 milyon dolar Asi Künefeleri Fabrikasının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için imzalar atılarak Asi Künefeleri Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Mustafa Görgen'e teslim edildi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın makamında atılan imzaların ardından açıklama da yapıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar açıklamasında, “Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde ilk yatırım olma özelliğini taşıyan, üretime ve istihdama dayalı çalışmalarına hız veren Asi Künefeleri fabrikamızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatını imzalayarak, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Mustafa Görgen'e teslim ettik. Bereketli işler yapmalarını temenni ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

100 kişiye istihdam sağlayan Asi Künefeleri Boğazlıyan Fabrikası yetkilerinin şuan ki hedefi ise 200 kişiye istihdam sağlayabilmek. Melike Aslı Arslan