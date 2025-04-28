Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarıyla tanınan ve "Sokak Kedisi" adlı YouTube kanalının yöneticisi olan Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Oruç'un son röportajında bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığını belirtti. Bu sözlerin basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü sınırlarının dışında olduğunu vurgulayan Şahin, ilgili içerik nedeniyle hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Şahin, açıklamasında, “Sokak röportajı adı altında vatandaşlarımızın kişilik haklarını ihlal eden, eğitimini, kültürünü ve kimliğini bilmeden tahkir eden ifadelerin kabul edilemeyeceğini” ifade ederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Ayrıca, sokak röportajlarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını ve benzer içeriklere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

EBRU UZUN ORUÇ KİMDİR?

Ebru Uzun Oruç, 1984 yılında Rize’de dünyaya geldi. Gazetecilik kariyerine yerel basında başlayan Oruç, daha sonra eşi Barış Oruç ile birlikte "Sokak Kedisi" adlı YouTube kanalını kurarak sokak röportajları yapmaya başladı. Oruç, aynı zamanda Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

41 yaşındaki Ebru Uzun Oruç, özel hayatında da aktif bir spor geçmişine sahip. 13 yıl boyunca tekvando sporuyla ilgilenen Oruç, 2022 yılında eşiyle birlikte İstanbul Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı ile gündeme gelmişti. Saldırı sonrası yaptığı açıklamada, olayın planlı olduğunu ve saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini belirtmişti.