Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Haziran 2024 günü Sarıkaya’da bir araca yapılan operasyonda, M.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs üzerinde ve aracında yapılan aramada; 330 adet roma dönemine ait sikke, 49 adet altın obje ele geçirildi.
Tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler muhafaza altına alınarak, yakalanarak gözaltına alınan M.T. isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlem devam ediyor.
Muhabir: Alpaslan Demir