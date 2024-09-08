Roma Dönemine Ait… Tam 1,5 Metre Boyunda Yozgat’ta Bulundu!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı istihbarat çalışmaları neticesinde, şüpheli olarak belirlenen Y.K.'nin tarihi eser kaçakçılığı faaliyetinde bulunduğu bilgisi edinildi.

Jandarma ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Y.K.'nin ikametinde detaylı bir arama gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Operasyon sırasında Y.K.'nin evinde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğuna inanılan iki önemli tarihi eser bulundu.

Bunlardan ilki, yaklaşık 150 santimetre boyunda ve kartal figürünü temsil eden bir heykeldi. Bu figürün, Roma dönemine ait olduğuna dair güçlü şüpheler bulunuyor ve arkeolojik açıdan büyük öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Diğer bulgu ise 178 santimetre uzunluğunda ve 52 santimetre çapında olan bir objeydi. Bu objenin de Roma Dönemi'ne ait olduğu ve tarihi değer taşıdığı tahmin ediliyor. Eserlerin, yerel ve ulusal arkeoloji uzmanları tarafından daha detaylı incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, operasyon kapsamında elde edilen eserlerin tarihi ve kültürel öneminin büyük olduğunu vurgularken, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara devam edileceğini duyurdu. Y.K. hakkında başlatılan adli işlemler ise sürüyor ve konuyla ilgili soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor. Bu operasyon, tarihi ve kültürel mirası koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.