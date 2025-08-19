Çinli bilim insanları, yapay bir rahimle donatılmış “gebelik robotu” geliştirme çalışmalarında kendilerini ileriye geçirdiler. Robot, prototipi 2026’da tamamlanmak üzere olan insana ait bir bebeği taşıyabilecek.

Çin'de Guangzhou merkezli Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yapay rahim teknolojisinin artık “olgun bir aşamaya” ulaştığını bildirdi.

Zhang, “Teknolojiyi artık robotun karnına yerleştirmemiz gerekiyor, böylece bir insanla robot etkileşime girerek hamilelik süreci gerçekleşebilir” dedi.

Alınan bilgilere göre, robotun karnında olacak yapay rahimde, bebek tüpten aldığı besinlerle büyüyecek ve yapay amniyotik sıvı içinde gelişimini sürdürecek.

Dokuz ayın sonunda ise canlı bir bebeğin doğacağı belirtiliyor.

Prototipin gelecek sene yaklaşık 10 bin sterlin fiyatla satışa çıkması isteniyor. Fakat embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda ayrıntılar henüz bildirilmedi.