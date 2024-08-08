1995 yılında İstanbul'da doğan Rızacan Durmuş, genç yaşta oyunculuğa adım atmıştır. Lise yıllarında oyunculuk tutkusunu keşfeden Rızacan, bu alanda kendini geliştirmeye başlamıştır. Kariyerine hızlı bir başlangıç yaparak Türk televizyonlarında adını duyurmayı başaran genç oyuncu, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Beni Bırakma (2019-2020): ATV'de yayınlanan bu dizide Rıza karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yapmış ve izleyicilerden büyük takdir toplamıştır.

İkimizin Sırrı (2021): ATV'de yayınlanan bu dizide Fatih karakterini başarıyla oynamıştır.

Maviye Sürgün: Show TV'de yeni başlayan bu dizide Arda Güler karakterine hayat vermektedir.

Rızacan Durmuş, kısa sürede birçok farklı projede yer alarak yeteneklerini sergilemiş ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Rızacan Durmuş, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Instagram'da paylaşımlarını sık sık güncellemekte ve hayranlarıyla etkileşimde bulunmaktadır.

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atan Rızacan Durmuş, Türk televizyonlarının parlayan yıldızlarından biri olarak kendini kanıtlamıştır. Yetenekleri ve başarısıyla gelecekte de adından sıkça söz ettireceği şüphesizdir.