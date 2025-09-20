TDV, 2022 yılında başlattığı proje ile kitaba erişimde zorluk yaşayan bireylere, dezavantajlı gruplara ve kütüphanelere değerli eserler ulaştırmayı sürdürüyor. Bugüne kadar yurt genelinde yaklaşık 500 bine yakın kitap dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Yayınları’na ait eserlerden oluşan kitaplar, öğrencilere, üniversitelere, Kur’an kurslarına, ihtiyaç duyulan kütüphanelere, dezavantajlı gruplara, gençlik ve kültür merkezlerine, cezaevlerine, İslam ile yeni tanışan bireylere, araştırmacılara, sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara ulaştırılıyor. Projede, 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği çeşitli kategorilerde kitap setleri yer alıyor.

“Hediyem Kitap Olsun” projesi, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı, insanlara okuma alışkanlığı kazandırmayı ve nitelikli içeriklerle buluşturmayı amaçlıyor. Bugüne kadar 73 il ve ilçede toplam 261 kütüphane zenginleştirildi; bu kapsamda 35 okul öncesi, 29 ilkokul, 67 ortaokul, 87 lise ve 43 yetişkin kitaplığı kuruldu. Proje çerçevesinde toplam 5 bin 496 kuruluşa 448 bin 763 kitap ulaştırılırken, 50 bini aşkın öğrenciye eğitim seviyelerine uygun kitaplar hediye edildi.

TDV, 2025 yılı sonuna kadar 200 yeni kütüphane ile binlerce öğrenciye toplamda 50 bin kitap ulaştırmayı hedefliyor. Kampanyaya destek vermek isteyenler, “KİTAP” yazıp 5601’e kısa mesaj göndererek 25 lira bağışta bulunabilir; ayrıca ‘bagis.tdv.org’ web adresi veya TDV mobil bağış uygulaması üzerinden de katkı sağlanabiliyor.