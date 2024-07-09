Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Dünya ve Avrupa şampiyonu hemşehrimiz milli güreşçi Rıza Kayaalp, neden olimpiyat kadrosundan çıkarıldı? Detaylar haberimizde:

Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Dünya ve Avrupa şampiyonu hemşehrimiz milli güreşçi Rıza Kayaalp, kullandığı ilaç nedeniyle olimpiyat kadrosundan çıkarıldı. Kayaalp’in yerine Paris’te Hamza Bakır güreşecek. Peki, Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında? Rıza Kayaalp'ın kariyerine ilişkin bilgiler...

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamayacak.

Rıza Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989'da işçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer'in gözetiminde Grekoromen stilde güreşe başladı. Uluslararası alanda ilk başarısını 2005 yılında Arnavutluk'un Tiran şehrinde, 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak elde etti.

Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ne transfer oldu ve Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim'in rehberliğinde hem spor hem de eğitim alanında hızla ilerledi. 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Halen Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.