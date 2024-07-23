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Rıza Akpolat, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Rıza Akpolat (1)

2006-2008 yılları arasında İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 yılları arasında İstanbul Bahçelievler İlçe Yöneticiliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Rıza Akpolat (2)

Rıza Akpolat, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem İstanbul 3. Bölge 19. sıradan milletvekili adayı oldu. Ancak, CHP bu bölgeden sadece 9 milletvekili çıkarabildiği için seçilemedi.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi