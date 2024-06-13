Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 47 yaşındaki bir hastanın, Beyin Anevrizma (Damar Baloncuğu) ameliyatı başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine baş ağrısı, bulantı, kusma ve uyku hali şikayetleri ile başvuran Nurılla Ibragımova isimli hastaya tetkikler neticesinde Anevrizma (Damar Baloncuğu) ameliyatı yapıldı.

Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fahri Eryılmaz ve uzman sağlık ekibinin yaklaşık dört saat süren başarılı bir operasyonuyla hasta sağlığına kavuştu.

Hastanede önemli bir cerrahi operasyonu başarıyla gerçekleştiren Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fahri Eryılmaz, üniversitede hastanesinde başarılı cerrahi operasyonlara bir yenisinin daha eklediklerini dile getirdi.

Hastalığın teşhis ve tedavisinde gelişen tıp teknolojisini kullanarak operasyonu başarı ile gerçekleştirdiklerini belirten Eryılmaz, şunları söyledi: “Hastamız hastanemize şuuru uykuya meyilli, konuşabilir, kol ve bacaklarını hareket ettirebilir vaziyette geldi. Yapılan incelemelerinde beynin sağ tarafındaki ana damarın bir tanesinde büyük kanamış bir anevrizma (damar baloncuğu) saptandı. Gerekli hazırlıkların ardından hasta acil ameliyata alındı. Yaklaşık dört saat süren ameliyatta kanamış olan anevrizma başarıyla kapatılarak (klipslenerek) tedavi edildi. Hasta ameliyattan sonra bir süre yoğun bakımda takip ve tedavi edildikten sonra servise alındı. Şu an bilinci açık, konuşabiliyor, kol ve bacaklarını oynatabiliyor, kendi başına yürüyebiliyor. Hastamız sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Üniversitemiz hastanesinde önemli bir operasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür cerrahi operasyonlarla hasta sevkinin de önüne geçmiş oluyoruz.”