Güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinde ürünlerin paylaşılmasına devam ediyor. Ürün sistemine boğulma gerekçesiyle bir ürün daha eklendi.

Piyasadan Toplanıyor

11 Ekim 2025 tarihinde Güvensiz ürün bilgi sistemine eklenen pelüş oyuncak kategorisinde bir ürün daha eklendi.

Çin marka peluş anahtarlık, boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), kimyasal, yaralanmalar gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.