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“Rinso Türk malı mı? Rinso İsrail malı mı? Rinso hangi ülkenin?” Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu soruların cevabını haberimizde derledik…

Rinso, Endonezya kökenli bir deterjan markasıdır ve Endonezya'da ülkenin ilk deterjan markası olarak tanıtılmıştır. Günümüzde Rinso, Endonezya deterjan pazarında lider konumda bulunmaktadır. Rinso, Türk malı veya İsrail malı değil, Endonezya'ya ait bir markadır. Bu marka, Endonezya'da üretilmekte ve yerel pazarın önde gelen oyuncularından biri olarak bilinmektedir.