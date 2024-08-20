Yerel seçim sonrası G.Doğu’da 40’tan fazla tabelayı değiştiren DEM, Silvan’daki I. Kılıçarslan Meydanı’na da Sason isyanında devlete baş kaldıran Rindexan’ın ismini verdi.

Silvan'da yapılan değişiklik, bölgedeki toplumsal ve tarihi dinamikler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2021 yılında I. Kılıçarslan'ın mezarının bulunmasının ardından, bu tarihi figürün adının verildiği meydan, şimdi Rindexan'ın ismiyle anılacak. Rindexan, 1926 Sason İsyanı'nın liderlerinden Mihemede Aliye Yunus'un kızıdır ve bu değişiklik, tarihî bir figürün anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Dicle Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oktay Bozan, isim değişikliğine tarihî bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Prof. Dr. Bozan, Kılıçarslan'ın Türkler, Araplar ve Kürtler dâhil bölge halklarının ortak tarihi kahramanı olduğunu belirterek, yapılan değişikliği eleştirdi. Bozan, "Bu tarihî ihanete müsamaha gösterilmemeli. Her adım bir sonraki hamlelerinin hazırlayıcı unsurudur" dedi.

Prof. Dr. Bozan, "Kılıçarslan gibi Türk, Arap ve Kürtlerin ortak değerine yapılan saygısızlık, toplumsal uzlaşıyı dinamitlemektedir. Kılıçarslan'ın mücadelesi Kürtlerin de mücadelesidir ve onun safında binlerce Kürt Haçlılara karşı savaştı, şehit düştü ve gazi oldu. Şimdi, bu kadrolar, atalarının kanına ve ödedikleri bedele ihanet ederek Sultan Kılıçarslan'dan Haçlı işgalcilerin intikamını alıyorlar. Aynı zamanda kardeşlik zeminini tarihî dinamikleri kullanarak zehirliyorlar" şeklinde konuştu.

RİNDEXAN KİMDİR, NE DEMEK?

Rindexan, Kürtçe’de tarihi bir figür olarak hikayesiyle ayrı, anlamıyla ayrı merak ediliyor. Rindexan ne demek sorusuna yanıt arayan kişiler için bu kelimenin “Güzel Hanım” anlamına geldiği söylenebilir. Güzel hanım anlamına gelen kelime, 1926’da Sason İsyanının lideri olan Mihemede Aliye Yunus’un kızının adıdır.