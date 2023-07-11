Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB net rezervlerin 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğuna işaret etti.

Yozgatlıları da dolaylı yollardan ilgilendiren bir açıklama yaptı. Şimşek, şunları kaydetti: "Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz." AA/Haber Merkezi