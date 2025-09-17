Hayat Hikayesi Belgesel Mi Oluyor?

Gazeteci Serdar Cebe, Reza Zarrab hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab’ın Netflix ile anlaştığını açıkladı. Zarrab’ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı ise henüz kesinleşmedi. Bu gelişme, yıllardır Türkiye ve Amerika’da gündemde olan Zarrab dosyasına yeni bir boyut kattı.

10 farklı sektörde faaliyet gösteren Royal Holding'in sahibi olan Zarrab, varlıklı bir ailenin çocuğudur. Zarrab, iş hayatına 14 yaşlarında başlamıştır. Armatörlük, kuyumculuk, finans ve para piyasaları, petrol ticareti gibi işlerle uğraşan işadamı, yatırımlarını altın üzerinden yapıyordu.

Şirkette İsim Değişikliğine Gidildi

Ocak 2008'de “Royal Denizcilik ve Endüstriyel Makine Sanayi Ticaret A.Ş.” ismiyle kurulan şirketi, Ekim 2011’de altın piyasasına girerek ismine bir ek almış ve “Royal Denizcilik Endüstriyel Makine ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

Yaptığı İşler Hakkındaki Bilgiler

Daha sonra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren farklı şirketleri ROYAL HOLDİNG adı altında toplayan Zarrab,2012 yılında altın ve kıymetli madenler ithalat ve ihracatı ile Türkiye’nin 2012 altın ihracatının yüzde 46’sını yapıyordu. Özel hayatıyla ön plana çıkmayan Zarrab, 2000 yılında Azeri şarkıcı Günel ile Bakü'de başlayan bir aşk yaşamıştır. Müzikle de ilgilenen Reza Zarrab, "Ölümsüz Aşklar" ve İbrahim Tatlıses'in yorumladığı "Neden" şarkılarını bestelemiştir.

Ebru Gündeşle İlişkileri

Ebru Gündeş'le "Sadece Sevdim" isimli besteyi paylaşan Reza Zarrab, aynı zamanda hayranı olduğu Gündeş'le 2010 yılında dünya evine girmiştir. Reza Zarrab-Ebru Gündeş çiftinin 2011 doğumlu Alara isminde bir kız çocukları bulunmaktadır.

Soruşturmalar ve Tutuklama Geçmişi

Reza Zarrab, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 17 Aralık 2013 tarihinde çok sayıda şüpheli ile beraber gözaltına alındı. Zarrab, 28 Şubat 2014 tarihinde serbest bırakılmıştır.22 Mart 2016'da ailesiyle birlikte tatil amaçlı ABD'ye giden İran asıllı işadamı Reza Zarrab, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlediği suçlamasıyla Miami Havalimanında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.