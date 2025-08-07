Ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bilinen adıyla Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz, son günlerde hem sosyal medya hem de magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Gelini Emire Cansu Kurtaran ile yaşadığı iddia edilen gerginlik ve Jennifer Lopez konseri sonrasında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Yılmaz, kamuoyunun dikkatini çeken bir figür olmaya başladı. Peki, Nasibe Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır, ne işle meşguldür ve son dönemde neden bu kadar konuşulmaktadır?

Nasibe Yılmaz Kimdir?

Nasibe Yılmaz, sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş’ın (Reynmen) annesidir. Aslen Sivaslı olan Yılmaz, 50’li yaşlarında ve uzun süredir ev hanımı olarak yaşamını sürdürmektedir. Aile kökeni, eşinin Azerbaycan göçmeni bir aileden gelmesine dayanmaktadır. Genellikle kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Yılmaz, son dönemde oğlunun evliliğiyle birlikte kamuoyunda daha fazla görünür hale geldi.

Nasibe Yılmaz'ı Nereden Tanıyoruz

Nasibe Yılmaz’ın herhangi bir meslek geçmişi bulunmamaktadır. Ancak 2022 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan “Gelin Evi” programına katılmasıyla ilk kez geniş kitleler tarafından tanındı. Programdaki net tavırları ve yorumlarıyla dikkat çeken Yılmaz, bu görünürlüğüyle sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı.

Nasibe Yılmaz evlidir ve ailesiyle birlikte uzun süredir İstanbul’da yaşamaktadır. Oğlu Yusuf Aktaş ile duygusal bir bağa sahip olduğu bilinen Yılmaz, ailesine bağlı yapısıyla tanınmaktadır. Öte yandan özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutmaya özen göstermektedir.

Geliniyle Arasındaki Gerilim

Yusuf Aktaş’ın İtalya’da ani bir şekilde evlendiği eşi Emire Cansu Kurtaran ile ilgili gelişmeler, Nasibe Yılmaz’ın adıyla birlikte medyada sıkça anılmasına neden oldu. Nikâhın ailesinden habersiz gerçekleşmesi, kamuoyunda anne-kız gelin arasında bir gerginlik yaşandığı yönünde yorumlara yol açtı. Özellikle gelinin sosyal medya paylaşımları, Yılmaz tarafından üstü kapalı ifadelerle eleştirildiği iddialarını beraberinde getirdi.

Yılmaz’ın gelinini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması dikkat çekerken, daha sonra yaptığı açıklamada “Engellemedim, sadece takipten çıktım” sözleriyle tansiyonu düşürmeye çalıştı. Jennifer Lopez konseri çıkışında yaptığı “Gelinimi de seviyorum. Onun bana bir zararı yok ki” açıklaması ise ilişkilerde normalleşme sinyali olarak değerlendirildi.

Reynmen İle Annesi Küs Mü?

Jennifer Lopez konseri sonrası “Küs değiliz, anne-oğul arasında küslük olmaz” şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Nasibe Yılmaz, sosyal medyada hem destek hem de eleştiri alan bir figür haline geldi. Kamuoyunda, yaşananların gerçek bir aile içi gerilim mi yoksa yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bir medya yansıması mı olduğu yönünde tartışmalar sürüyor.

Yılmaz’ın açıklamaları, Reynmen’in özel hayatı ve ailesi üzerindeki medya ilgisini artırmış durumda. Özellikle annesi ve eşi arasındaki ilişkiler, sosyal medyada geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor.