Reyhan, dünya çapında mutfak yemeklerinde yaygın olarak kullanılan hoş kokulu bir bitkidir.

Faydaları Nedir?

Nane ailesine aittir ve çeşitli yiyeceklere lezzet katan aromatik yapraklarıyla bilinir. Reyhan yaprakları sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda besinler ve faydalı bileşiklerle doludur.

Çiğ reyhan tüketmek, A, C ve K vitaminleri, magnezyum ve demir gibi temel mineraller ve flavonoidler ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar dahil olmak üzere tüm besin profillerini koruduğu için özellikle sağlıklıdır. Bu bileşenler insan sağlığına sayısız faydalar sunar.

Vücudun serbest radikallerle mücadelesine yardım eder, kan basıncını düşürür, diyabet hastalığını önlemeye yardım eder, kolesterol ve trigliserid gibi kandaki yağ seviyelerini azaltır, kalp sağlığını korur, kan akışını iyileştirir, bağışıklığı destekler, kaygı ve depresyonu hafifletir.

Faydaları Olduğu Kadar Zararlardı Var

Reyhan faydaları dolayısıyla uygun dozlarda ve doktor ya da eczacıya danışarak alındığında oldukça güvenli bir gıda kaynağıdır.

Hatta reyhan çayının faydaları iyi bilindiğinden belli miktarlarda tüketimi önerilir. Fakat her bitkisel üründe olduğu gibi reyhanda da bazı kısıtlamalar mevcuttur.

Mor reyhan faydaları arasında damarlarda gevşeme sağlayıp yüksek tansiyonun düşürülmesi yer alır.

Fakat yüksek miktarlarda tüketildiğinde kan basıncını normalden fazla düşürebilir.

Özellikle tansiyon ilacı kullanan kişiler reyhan tüketimini kısıtlamalıdır.

Malzemeler

3 Demet Reyhan

1/2 Çubuk Tarçın

2 bütün karanfil

170 Gram Şeker (1 'Su' bardağı)

1/2 Çay kaşığı limon tuzu/Sitrik asit)

3 Litre Kaynar Su (15 'Su' Bardağı)

Tarifi

Demetleri ayırın ve reyhanları iyice yıkayın.

Geniş bir karıştırma kabına tüm malzemeleri ekleyin.

Yeni kaynamış suyun üzerine dökün, örtün ve en az 30 dakika veya tamamen soğuyana kadar demlenmesini bekleyin.

İçeceği yapraklardan süzün ve kaplarınıza dökün.

Soğutun ve buz küpleri ile soğuk servis yapın.

Serin serin afiyetle için.