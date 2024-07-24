Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkanıdır. 1982 yılında Ankara’da doğan Şahan, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Şehir plancısı olarak kariyerine İstanbul Metropolitan Planlama'da (İMP) başlayan Şahan, Fatih Süleymaniye Bölgesi üzerine çalışmalar yürüttü. 2006-2011 yılları arasında yazılım ve medya sektörlerinde kendi firmasını kurarak hizmet verdi.

2012 yılında yerel yönetime geçerek çeşitli üst ölçekli planlar ve saha çalışmaları gerçekleştirdi. 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalar üzerine çalışan ekibin moderasyon görevini üstlendi. 20 yıldan fazla Şişli’de yaşayan Şahan, 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Profesyonel çalışmalarının yanı sıra, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) faaliyetlerinde de aktif olarak yer alan Şahan, 2024 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak rekor oyla Şişli Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Müzikle yakından ilgilenen Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Resul Emrah Şahan'ın Başarıları ve Kariyeri

Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1982 Ankara doğumlu olan Şahan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olmuştur. Şehir plancısı olarak İstanbul Metropolitan Planlama'da (İMP) profesyonel iş hayatına atılan Şahan, burada Fatih Süleymaniye Bölgesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2006-2011 yılları arasında yazılım ve medya sektörlerinde hizmet veren kendi firmasını kurmuştur.

2012 yılında yerel yönetimlere geçerek çeşitli üst ölçekli planlar ve saha çalışmaları yürütmüştür. 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak görev yapmış, 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalar üzerine çalışan ekibin moderasyon görevini üstlenmiştir. 20 yılı aşkın süredir Şişli'de ikamet eden Şahan, 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı yapmış, aynı zamanda İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

TMMOB’un çalışmalarında da aktif olarak yer alan Şahan, 2024 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak rekor oyla Şişli Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Müzikle yakından ilgilenen Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.