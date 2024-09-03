Türk sanatının önemli isimlerinden ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı Mehmet Güleryüz, 86 yaşında hayatını kaybetti. Fransa'nın başkenti Paris'te bir süredir tedavi gören Güleryüz, kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Güleryüz'ün ölümü, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

MEHMET GÜLERYÜZ KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Güleryüz, sanat eğitimine İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başladı. Tiyatroya olan ilgisi, sanat hayatının başlangıcında önemli bir yer tutarken, Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk yaparak dekor ve kostüm tasarımlarına imza attı. 1966 yılında resim bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra, 1970-1975 yılları arasında Paris'te yüksek resim ve litografi eğitimi aldı.

Güleryüz, 1985 yılında Türkiye'ye döndü ve BİLSAK'ta sanat eğitimi vermeye başladı. 1989-1992 yılları arasında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlendi. Çalışmaları, sadece desen ve resimle sınırlı kalmayarak tiyatro ve performans sanatlarına da uzandı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldı ve birçok uluslararası sergide yer alarak adını duyurdu.

SANATA OLAN KATKILARI VE BAŞARILARI

Mehmet Güleryüz, sanat hayatı boyunca doğaya, özgün figürlere ve dramatik ifadelere odaklanan bir yaklaşım benimsedi. Eserlerinde toplumsal eleştiri ve bireysel özgürlük temalarını işleyerek, izleyicilere derin duygusal deneyimler sunan bir anlatı dili oluşturdu. Güleryüz, 2000'li yıllarda Türkiye Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde liderlik görevlerini üstlendi ve uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi temsil etti.

2015 yılında İstanbul Modern'de açılan retrospektif sergisi, Güleryüz'ün sanata olan katkılarının bir özeti niteliğindeydi. Uzun ve üretken kariyeri boyunca resim ve heykelin yanı sıra eğitimcilik ve sanat yazarlığı da yaparak sanata olan katkısını genişleten Güleryüz, eserleriyle modern sanatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.

MEHMET GÜLERYÜZ’ÜN ESERLERİ VE MİRASI

Mehmet Güleryüz'ün eserleri, İstanbul ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi önemli koleksiyonlarda yer alıyor. 1966 Mezuniyet Yarışması Birincilik Ödülü, 1979 Sedat Simavi Vakfı Ödülü ve 1987 Uluslararası İskenderiye Bienali Üçüncülük Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görülen Güleryüz, sanatını uluslararası arenada tanıtarak modern sanatın önemli kilometre taşlarından biri oldu.

Sanatçı, uzun yıllardır yaşadığı Paris'te hayatını kaybetti. Mehmet Güleryüz’ün cenazesiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Sanat dünyası, bu büyük sanatçıyı derin bir özlemle anacak.