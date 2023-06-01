İl Müdürü Neşeli, Bakıma muhtaç engelli bireyleri aileden ayırmadan alıştıkları ortamda, bakımlarını sağlamak amacıyla 2006 yılında başlatılan “Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği” güncellendiğini belirtti.

Neşeli yaptığı açıklamada; “Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Yönetmelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hazırlanan bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakım yardımına başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlar tekrar belirlendi. Yeni yayımlanan Yönetmelik ile engellilik sınıflandırmasına göre 18 yaş üstü bireyler için tam bağımlı, çocuklar için, “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV) ibareli sağlık kurul raporu bulunanlardan günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumda olan bu yardımdan yararlanacaktır. Yeni Yönetmelik kişiler bu yardımdan yararlanmaktadır. Ayrıca evde bakım hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan ailelere evde bakım yardımı sunarken ailenin tüm arazi, araç, bina ve benzeri tüm gelirlerinin hesaplamaya dahil edileceğini belirtmektedir.

Yönetmelikte Evde Bakım Yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlanırken Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yardımdan yararlanmaya başlamış kişilerin “Evde Bakım Yardımı” ödemeleri devam edeceği bildirilmektedir. Hanede gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecektir. 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı kapsamında hizmetin başlangıcından 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığımızca 94 milyar 253 milyon 780 bin lira, Yozgat İli genelinde ise 696 milyon 602 bin lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı. Evde Bakım Yardımı uygulamasıyla 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 TL nakdi yardım yapılıyor. 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla Evde Bakım Yardım’ından Türkiye genelinde 569 bin 627 kişi, Yozgat Genelinde ise 3 bin 636 kişi faydalanıyor. Bunların yaklaşık 140 binini ise engelli yaşlısına bakım veren kişiler oluşturuyor. Yasin Nazım Kayhan